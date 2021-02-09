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سليمان وهدان يكشف مفاجاة في موقف الأعضاء المفصولين من حزب الوفد في النواب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:45 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
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عادل نصار
كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،موقف الأعضاء المفصولين من الحزب، مؤكدا أن سيتم عرض موقفهم على مجلسي الشيوخ والنواب.

وتابع وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد عرض أدلة قاطعة للمؤامرة على الحزب.

وأكمل سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه كانت مفاجأة أن يحدث بث مباشر للقنوات المعادية من داخل حزب الوفد.

وأكد النائب، أن هناك أمور سلبية كثيرة ضربت حزب الوفد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي لديه ارتياح كبير بعد فصل هؤلاء المجموعة من حزب الوفد.

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