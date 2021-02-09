مستشار وكالة الفضاء الروسية: الوصول للمريخ مغامرة ضخمة والإمارات فتحت الباب لاكتشاف الكوكب الأحمر

قال الدكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن الصين ترسل مركبة إلى المريخ لاكتشافه، مضيفا أن الوصول للمريخ مغامرة ضخمة وتحتاج تكنولوجيا عالية جدا والامارات فتحت الباب لاكتشاف المريخ.





وأضاف الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسبار الأمارات تم انجازه بايدى أماراتية ومشاركة عالمية، مضيفا أن مسبار الأمل انجاز للإنسانية كلها ولديه معايير جودة وأمان عالية.





وأكد، أن مسبار الأمل يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم، متابعا أن العديد من المحاولات السابقة فشلت في الوصول إلى كوكب المريخ.

وأشار مستشار وكالة الفضاء الروسية، إلى أن مسبار الأمل تحدي حقيقي للأمارات و امتلاك تكنولوجيا الفضاء متاحة وليست معقدة.





وتابع، أن هناك دراسات علمية أكدت ان المياه تحولت لكتل جليدية على سطح المريخ، مستدركا أن المسبار اخترق الطبقات العليا للغلاف الجوي وهذا دليل على نجاحه.





وأكمل أنه تم اكتشاف كميات جليدية كبيرة على كوكب المريخ، لافتا إلى أن مهمة المسبار الرئيسية دراسة التغيرات على كوكب المريخ.





و قدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، بوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ.





وأضاف موسى، :"مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل لمداره في كوكب المريخ".





وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تصل لهذا الانجاز الكبير، مشيرا إلى أن هذا المسبار يكشف ما يحدث في هذا الكوكب الأحمر .

وتابع موسى، انه انجاز عربي كبير جدا والامارات خامس دولة في العالم تصل لهذا الأنجاز.







