ما الطرق الصحيحة للحفاظ على إطارات سيارتك؟

تشكل الإطارات أهمية كبيرة داخل المنظومة الحركية للسيارة، فهي بمثابة حلقة الوصل بين الأمور الفنية و ناقل السرعة، وبين مهام الحركة و الانطلاق، ولهذه القدرات فمن الضروري أن نقوم بالحفاظ عليها جيدًا، لكي تتمتع بأفضلية القيادة على الطريق و لنحصل أيضًا على استهلاك منخفض من الوقود.
يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح للحفاظ على إطارات
السيارة.
- الفحص الدوري
يجب أن نلتزم
بالفحص الدوري للاطارات و متابعة الحالة العامة لها، و التأكد من مستوى النقوش
البارزة والتي تساعد على منح السيارة أفضلية الحركة على الطريق.
- اختبار ضغط
الهواء
من الضروري أن
نقوم بقياس مستوى ضغط الهواء داخل الاطارات، و ذلك لتفادي مشكلة احتكاك جسم الإطار
بطبقة الأسفلت، و لتجنب مشكلات عدم اتزان السيارة.
- العمر
الافتراضي للإطار
من اللازم أن نقرأ
جيدًا تاريخ الإنتاج المدون على الهيكل الخارجي للإطار، و تقدير العمر الافتراضي له، و حساب عدد الكيلومترات التي تجاوزتها
السيارة.
- استخدام
المكابح و طريقة القيادة
لكي تستمتع بحالة
فريدة لاطار سيارتك، فلابد أن يكون استخدامك لدواسة الفرامل هادئًا بعض الشئ، و
تجنب الاستعراض والتفحيط بالسيارة و لا تنسى أيضًا أن تكون حذر في وضعية
الانطلاق.
- طريقة الاصطفاف
عند اصطفاف سيارتك
من اللازم أن تتفادى الاحتكاكات الشديدة بالأجسام الصلبة مثل موازاة الرصيف بطريقة
متلاصقة، و الابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، و لا تنسى أيضًا تجنب الاصطفاف
تحت أشعة الشمس القوية.