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سيارات

ما الطرق الصحيحة للحفاظ على إطارات سيارتك؟

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:39 م
طرق الحفاظ على إطارات
طرق الحفاظ على إطارات السيارة
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صبري طلبه

تشكل الإطارات أهمية كبيرة داخل المنظومة الحركية للسيارة، فهي بمثابة حلقة الوصل بين الأمور الفنية و ناقل السرعة، وبين مهام الحركة و الانطلاق، ولهذه القدرات فمن الضروري أن نقوم بالحفاظ عليها جيدًا، لكي تتمتع بأفضلية القيادة على الطريق و لنحصل أيضًا على استهلاك منخفض من الوقود.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح للحفاظ على إطارات السيارة.

 

- الفحص الدوري

يجب أن نلتزم بالفحص الدوري للاطارات و متابعة الحالة العامة لها، و التأكد من مستوى النقوش البارزة والتي تساعد على منح السيارة أفضلية الحركة على الطريق.

 

- اختبار ضغط الهواء

من الضروري أن نقوم بقياس مستوى ضغط الهواء داخل الاطارات، و ذلك لتفادي مشكلة احتكاك جسم الإطار بطبقة الأسفلت، و لتجنب مشكلات عدم اتزان السيارة.

 

- العمر الافتراضي للإطار

من اللازم أن نقرأ جيدًا تاريخ الإنتاج المدون على الهيكل الخارجي للإطار، و تقدير العمر الافتراضي له،  و حساب عدد الكيلومترات التي تجاوزتها السيارة.

 

- استخدام المكابح و طريقة القيادة

لكي تستمتع بحالة فريدة لاطار سيارتك، فلابد أن يكون استخدامك لدواسة الفرامل هادئًا بعض الشئ، و تجنب الاستعراض والتفحيط بالسيارة و لا تنسى أيضًا أن تكون حذر في وضعية الانطلاق.

 

- طريقة الاصطفاف

عند اصطفاف سيارتك من اللازم أن تتفادى الاحتكاكات الشديدة بالأجسام الصلبة مثل موازاة الرصيف بطريقة متلاصقة، و الابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، و لا تنسى أيضًا تجنب الاصطفاف تحت أشعة الشمس القوية.

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