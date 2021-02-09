ألف تحية للإمارات .. لميس الحديدي عن مسبار الأمل الإماراتي: إنجاز علمي تاريخي يشعرنا جميعا بالفخر

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية لدولة الامارات العربية المتحدة، لتحقيقها إنجازًا تاريخيًا بإطلاق مسبار الامل للمريخ بنجاح لمدار كوكب المريخ ليكون أول مسبار عربي يحقق هذا الإنجاز بعد رحلة سبعة أشهر بعد إطلاق المسبار إشارة تفيد بوصوله.





وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن المسبار سيكون مفيدًا جدًا من الجهة العلمية كقمر صناعي يعمل على جمع المعلومات المفيدة حول هذا الكوكب .





وأضافت لميس الحديدي: " الرئيس السيسي وصف الخطوة بغير المسبوقة والتي تمثل إنجازًا علميًا .. ألف تحية لهم ونحن فخورون كعرب بهذا الإنجاز العربي ".



