ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ألف تحية للإمارات .. لميس الحديدي عن مسبار الأمل الإماراتي: إنجاز علمي تاريخي يشعرنا جميعا بالفخر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
ندى رأفت
وجهت  الإعلامية لميس الحديدي التحية لدولة الامارات العربية المتحدة، لتحقيقها إنجازًا تاريخيًا بإطلاق مسبار الامل للمريخ بنجاح لمدار كوكب المريخ ليكون أول مسبار عربي يحقق هذا الإنجاز بعد رحلة  سبعة أشهر بعد إطلاق المسبار إشارة تفيد بوصوله.

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن المسبار سيكون مفيدًا جدًا من الجهة العلمية كقمر صناعي يعمل على جمع المعلومات   المفيدة حول هذا الكوكب .

وأضافت لميس الحديدي: " الرئيس السيسي وصف  الخطوة بغير المسبوقة  والتي تمثل إنجازًا علميًا .. ألف تحية لهم ونحن فخورون كعرب  بهذا الإنجاز العربي ".

وأعلنت الإمارات رسميًا وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، لتصبح الأولى عربيًا والخامسة عالميًا التي تصل إلى الكوكب الأحمر في لحظة ترقبها العالم وعلمائه.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي "نبارك للإمارات وللعرب نجاح مهمة مسبار الأمل وتحقيق هذا الإنجاز الفضائي".

ويعد مسبار الأمل هو أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وتهدف المهمة إلى تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، فإن المسبار جزء من هدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال مئة عام.

وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار  "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

محمد بن زايد: نبارك للإمارات والعرب بوصول مسبار الأمل لمداره

شاهد.. أبراج الكويت تتزين باللون الأحمر احتفالا بصعود الإمارات لكوكب المريخ

خامس دولة في العالم.. أحمد موسى يهنئ الإمارات على وصول مسبار الأمل للمريخ

أحمد الفلاسي: الإمارات استطاعت أن تصل للمريخ في أقصر مدة .. شاهد

نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: مسبار الأمل سيغير نظرة العالم للعرب

ترشيحاتنا

تقيؤ دماء حتى الموت .. أعراض المرض الغامض المنتشر في تنزانيا

تفاصيل فصل عدد من قيادات حزب الوفد

نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور