ألف تحية للإمارات .. لميس الحديدي عن مسبار الأمل الإماراتي: إنجاز علمي تاريخي يشعرنا جميعا بالفخر

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية لدولة الامارات العربية المتحدة، لتحقيقها إنجازًا تاريخيًا بإطلاق مسبار الامل للمريخ بنجاح لمدار كوكب المريخ ليكون أول مسبار عربي يحقق هذا الإنجاز بعد رحلة سبعة أشهر بعد إطلاق المسبار إشارة تفيد بوصوله.
وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن المسبار سيكون مفيدًا جدًا من الجهة العلمية كقمر صناعي يعمل على جمع المعلومات المفيدة حول هذا الكوكب .
وأضافت لميس الحديدي: " الرئيس السيسي وصف الخطوة بغير المسبوقة والتي تمثل إنجازًا علميًا .. ألف تحية لهم ونحن فخورون كعرب بهذا الإنجاز العربي ".
وأعلنت الإمارات رسميًا وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، لتصبح الأولى عربيًا والخامسة عالميًا التي تصل إلى الكوكب الأحمر في لحظة ترقبها العالم وعلمائه.
وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي "نبارك للإمارات وللعرب نجاح مهمة مسبار الأمل وتحقيق هذا الإنجاز الفضائي".
ويعد مسبار الأمل هو أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.
وتهدف المهمة إلى تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، فإن المسبار جزء من هدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال مئة عام.
وقبيل الموعد المرتقب، أضاءت الإمارات معالمها باللون الأحمر ليلا، ووضعت الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسبار "الأمل"، بينما يستعد برج خليفة، أطول مباني العالم، لعرض احتفالي ضخم.