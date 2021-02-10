الجمهور كان متغاظ منها.. سلوى عثمان: ضربت رحاب الجمل بـ القلم في البرنس

كشفت الفنانة سلوى عثمان، كواليس دورها في مسلسل البرنس، قائلة:" الفنان عندما يتقمص أي شخصية يكون عايش الدور بشكل كبير كي يصل الهدف من الدور للمشاهدين".





وقالت سلوى عثمان في حوارها في برنامج "من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بذاكر كويس للمشاهد المؤثرة التي أقوم بتصويرها وقبل تصوير هذه النوعية من المشاهد لا اتحدث مع احد من أجل تقمص الشخصية بشكل كبير ".





وتابعت سلوى عثمان:" ضربت رحاب الجمل بالقلم في مسلسل البرنس بجد في أحد مشاهد المسلسل لأن الجمهور كان متغاظ منها جدا ".





وأكملت سلوى عثمان:" الجمهور يحب المسلسلات الاجتماعية بشكل كبير لأنها تعبر عن مواقف متواجدة في الحياة ".





ولفتت سلوى عثمان:" في المشاهد المؤثرة مش بعرف افصل بشكل سريع بعد انتهاء التصوير ويحتاج إلى وقت للخروج من الشخصية "|.