ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجمهور كان متغاظ منها.. سلوى عثمان: ضربت رحاب الجمل بـ القلم في البرنس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:12 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
Advertisements
هاني حسين
كشفت الفنانة سلوى عثمان،  كواليس دورها في مسلسل البرنس، قائلة:"  الفنان عندما يتقمص أي شخصية يكون عايش الدور بشكل كبير كي يصل الهدف من الدور للمشاهدين".

وقالت سلوى عثمان في حوارها في برنامج "من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   بذاكر كويس للمشاهد المؤثرة التي أقوم بتصويرها  وقبل تصوير  هذه النوعية من المشاهد لا اتحدث مع احد من أجل تقمص الشخصية بشكل كبير ".

 وتابعت سلوى عثمان:"  ضربت رحاب الجمل بالقلم في مسلسل البرنس بجد  في أحد مشاهد المسلسل لأن الجمهور كان متغاظ منها جدا ".

 وأكملت سلوى عثمان:"  الجمهور يحب المسلسلات الاجتماعية  بشكل كبير لأنها تعبر عن مواقف متواجدة في الحياة ".

ولفتت سلوى عثمان:"  في المشاهد المؤثرة  مش بعرف افصل بشكل سريع بعد انتهاء التصوير ويحتاج إلى وقت للخروج من الشخصية "|.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

امرأة تلد طفلة بعد وفاة زوجها بعام | صور