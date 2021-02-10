تحية لمصر.. أمين حزب الشعب: الحوار الفلسطيني بالقاهرة يعزز الحياة الديمقراطية

قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، إن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في غاية الأهمية .





وأضاف بسام الصالحي في تصريحات تليفزيونية له أذاعتها قناة " إكسترا نيوز":" الحوار الوطني الفلسطيني طمأنة لـ الشعب الفلسطيني للمضي في طريق انهاء الانقسام وتعزيز الحياة الديمقراطية وتعزيز النضال ضد الاحتلال".





وتابع بسام الصالحي:" الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني الوطني مهمة، وتحية لمصر على دورها حكومة وشعبا ورئيسا".





وعقدت الفصائل الفلسطينية على مدار يومى 8 - 9 فبراير 2021، اجتماعًا فى القاهرة ، برعاية مصرية، ومباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقشت فيه بمسؤولية عالية، القضايا الوطنية المُلحة كافة ، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمبر 2020 على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ.





وعبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.





واتفق المجتمعون على الآتى:





1 ـ استناداَ إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 يناير 2021 فإن الشراكة الوطنية مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى وهى المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق، حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.





وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على أسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم إنطلاقًا من كوننا حركة تحرر وطنى.





2 ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.





3 ـ التأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.