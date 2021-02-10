بعد توزيع تذاكر بـ 50 جنيها في المترو.. فرح سعيد تكشف مفاجأة ستبدأ من اليوم بالسكة الحديد

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه بالأمس قامت شركة المترو بتوزيع محافظ تذاكر نقدية مشحونة بقيمة 50 جنيها هدايا على عدد من الركاب بشكل عشوائي، وذلك عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من شبابيك التذاكر.









وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذلك كان في محطات الخط الثاني من المترو، ومنها محطات روض الفرج والزراعة وشبرا الخيمة، وتمت عملية الاختيار تحت إشراف قيادات المترو منتشرين في مختلف الأماكن داخل المحطة لمتابعة التشغيل، وأيضا متابعة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.









وأوضحت أن هذا الكارت المشحون يمكن استخدامه بديلا عن التذكرة الورقية ومدة صلاحيته تصل إلى 5 سنوات، ويمكن شحنه مرة أخرى من خلال مكاتب التذاكر، إلى جانب أن هيئة السكة الحديد قررت تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية العاملة بخطوط الوجه البحري، وذلك ابتداءً من اليوم، وذلك على أن يكون التشغيل بشكل مؤقت.