موعد وتفاصيل المؤتمر الصحفي لـ مسرحية «الملك لير» على خشبة المسرح القومي

أعلنت فرقة المسرح القومي عن دعوة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك يوم الأحد 29 يونيو في تمام الساعة 6 مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

ويقام المؤتمر بحضور نخبة من أبطال وصُنّاع العرض، ويتحدث خلاله مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي عن تفاصيل العمل، وأهمية عودة هذا العرض الكلاسيكي إلى خشبة المسرح القومي، إلى جانب استعراض رؤية الفرقة الفنية ومواعيد العرض الرسمية.

مسرحية الملك لير