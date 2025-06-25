موعد وتفاصيل المؤتمر الصحفي لـ مسرحية «الملك لير» على خشبة المسرح القومي

أعلنت فرقة المسرح القومي عن دعوة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك يوم الأحد 29 يونيو في تمام الساعة 6 مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
ويقام المؤتمر بحضور نخبة من أبطال وصُنّاع العرض، ويتحدث خلاله مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي عن تفاصيل العمل، وأهمية عودة هذا العرض الكلاسيكي إلى خشبة المسرح القومي، إلى جانب استعراض رؤية الفرقة الفنية ومواعيد العرض الرسمية.
مسرحية الملك لير
- المسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين البارزين، بجانب النجم الكبير يحيي الفخراني على رأسهم طارق الدسوقي، وعادل خلف، وتامر الكاشف، وريم عبد الحليم، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، ومحمد حسن.
- سبق وان قدم الفنان الكبير يحيي الفخراني مسرحية الملك لير مرتين الاولي عام 2001 علي خشبة المسرح القومي ، ثم قدمها للقطاع الخاص عام 2019،وتعد تلك المرة الثالثة التى يقدم المسرحية ذاتها
- عرضت المسرحية قبل ذلك في عدد من الدول الاجنبية بالفنان يحيي الفخراني ومنها أمريكا وانجلترا واليابان.
- ريهام عبدالغفور هى الممثلة الوحيدة -بجانب يحيى الفخراني- التي شاركت في نسختي 2001 و2019، في المرة الأولي بدور "كورديليا" الابنة الصغري وفي نسخة 2019 بدور "ريجن" الابنة الوسطي.
- تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردا والدهما.
- مسرحية الملك ليرتعد رائعة لـ “ويليام شكسبير”، وسيتؤلي إخراح هذة النسخة من العمل شادي سرور.