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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد .. عبلة كامل تتصدّر التريند بسبب صورة

عبلة كامل تتصدر الترنيد بسبب صورة
عبلة كامل تتصدر الترنيد بسبب صورة
أوركيد سامي

تصدّرت الفنانة القديرة عبلة كامل تريند مواقع تيك توك، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

وظهرت عبلة مرتدية عباءة سوداء، بشكل جميل، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، ما بين من شكّك، أن الصورة ليست حديثة وما بين من عبّر عن مدى حبه لها، ويتمنوا عودتها للتمثيل.. وكُتب على الصورة “عمتي حبيبتي”.


من جانب آخر يذكر أن كانت قد كشفت الفنانة رحمة أحمد، تفاصيل مكالمة الفنانة عبلة كامل لها التي تلقتها وتضمنت عدة نصائح لها في مشوارها الفني.

وقالت رحمة أحمد،  في تصريحات تلفزيونية، إنها حينما ذهبت للفنان أشرف زكي، في نقابة المهن التمثيلية، أخبرها أنه لديه مفاجأة لها وأعطاها الموبايل، فتفاجأت بمكالمة عبلة كامل، التي نصحتها فيها بأن تتنوع في أدوارها التي تقدمها.

وقالت رحمة أحمد، إنها تحب عبلة كامل وتقدرها وهي من جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت معها كأم في المكالمة.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة عبلة كامل تريند

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