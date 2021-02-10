مياه المنوفية: حصول وتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لـ 5 محطات

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن حصول محطة مياه الشهداء البحاري بطاقة تصميمية 86 ألف م3/يوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، بالإضافة إلى تجديد تلك الشهادة لمحطات معالجة الشهداء بطاقة تصميمية 20 ألف م3/يوم، محطة بهناي المرشحة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، محطة كفر الخضرا المرشحة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم ومحطة مياه تلا المرشحة بطاقة تصميمية 86 ألف م3/يوم.











وأوضح أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة، ويتم ذلك من خلال إدارة TSM بالشركة.









وأكد أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقًا لخطة عمل الشركة، والتي تتطور باستمرار لمواكبة خطة الدولة بخصوص التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.









ونوه إلى أنه من المخطط حصول 6 محطات مياه و4 محطات معالجة وشبكة مياه وشبكة صرف صحي على الشهادة خلال العام الحالى 2021، الأمر الذي يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.









جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لديها 12 محطة حاصلة على تلك الشهادة.