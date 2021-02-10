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أخبار العالم

طقس قطبي.. عاصفة ثلجية تضرب دولة عربية.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:06 م
عاصفة ثلجية تضرب
عاصفة ثلجية تضرب لبنان
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شيماء مصطفى
توقع الإعلامي اللبناني، يزبك وهبي، الملم بالأحوال الجوية، أن يشهد لبنان عاصفة ثلجية وطقسًا قطبيًا الأسبوع المقبل.

وقال وهبي، اليوم الأربعاء، على صفحته بموقع "فيسبوك": "صورة بيضاء ناصعة لطالما انتظرناها يكتمل مشهدها شيئا فشيئا ً الأسبوع المقبل".

وأضاف: "نترقب منخفضًا جويًا قطبيًا بكامل المواصفات يقرب من توصيف العاصفة الثلجية من صباح الإثنين حتى ظهر الخميس  يبدأ بأمطارٍ غزيرة ورياح وثلوج".

وأشار: "الثلاثاء ستكون الثلوج على مستوى ألف متر لتنحدر درجات الحرارة بعدها بقوة وتشتد الرياح فيسقط الثلج الأربعاء على مستوى 700 متر قبل أن يبلغ الخميس مستويات أقل، أما الجمعة فيسيطر الإنجماد الكلّي والجليد".

وأضاف: "نسبة الثبات حتى الآن وبحسب الخرائط الجوية قاربت الـ 70%".
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