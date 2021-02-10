ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تاجر يعرض رضيعة للبيع عبر الإنترنت لمروره بأزمة مالية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تاجر يعرض رضيعة للبيع عبر الإنترنت لمروره بأزمة مالية .

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل إسم شخص يُعلن من خلالها عن استعداده التصرف بالبيع فى نجله وهو طفل رضيع مقابل مبلغ مالى.

 

علي الفور تم تحديد وضبط صاحب الصفحة وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بمنطقة مصر القديمة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب ، مقيم بمحافظة الجيزة.

 

وأقر بقيامه بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى ، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية .

 

كما أضاف بقيامه بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض ، وضبط بحوزته هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط شبكة دعارة بالقاهرة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر فيس بوك

ضبط تاجر مخدرات بحوزته ٢٢٠ طربة حشيش بكفر الشيخ

إعلان جنسي على فيس بوك.. ضبط فتاة روجت للدعارة في الجيزة

يستقطب الزبائن على الإنترنت.. سقوط "قواد"يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

فتاة تعرض طفلتها الرضيعة للبيع على الفيس بوك

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج لبيع طفلتيهما عبر السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

عمرها 117 سنة.. أكبر معمرة في العالم تنجو من فيروس كورونا

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

إصابة 58 عاملا في تصادم اتوبيسين بطريق الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي.. "فيديو"

بسبب فيديو قديم.. شريف مدكور يسخر من معز مسعود

أخبار الفن | انهيار نيشان من البكاء على الهواء.. عزت العلايلي شاهد مباراة الأهلي والدحيل قبل رحيله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة