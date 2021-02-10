قطة تترافع في محكمة.. موقف محرج لمحامٍ أثناء جلسة

انتقلت الكثير من الأمور الحياتية كقاعات المحاضرات وساحات المحاكم إلى منصات الإنترنت وتطبيق "ZOOM" منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، لتصبح المحاضرات والاجتماعات بالشركات، وكذلك الحكم في القضايا يتم في مكالمة جماعية "فيديو كول"، ولكن تلك الخدمة بقدر مساعدتها للبشرية إلا أن الكثيرين وقعوا في العديد من المواقف المحرجة والطريفة بسببها.











فأثناء جلسة استماع عقدتها محكمة "تكساس" عبر تطبيق "ZOOM"، وضع محامٍ في موقف محرج للغاية، حيث ظهر عن طريق الخطأ بـ "فلتر" للقطط أخفى وجهه تمامًا ليبدو أن المتحدث قطة.









يبدأ الفيديو بإخبار القاضي "روي فيرغسون"، رئيس المحكمة، المحامي الذي يدعى "بونتون": "أعتقد أن هناك فلتر قيد التشغيل في إعدادات الفيديو وقد ترغب في إيقاف تشغيله"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









ليُسمع "بونتون" بعد ذلك وهو يطلق صوتًا مذعورًا، حيث يبدأ مرشح القط فوق وجهه في تحريك عينيه ذهابًا وإيابًا وتحريك فمه في انسجام مع صوته، بينما يسأل "بونتون" القاضي: "هل تسمعني"، فيجيبه: "نعم أسمعك ولكن الفلتر ما زال قيد التشغيل".







