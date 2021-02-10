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فن

عاش يا كابتن.. دينا الشربيني فى جلسة رفع أثقال.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:50 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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ندى فكري
شاركت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة لها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم خلال رفعها الأثقال.

واستعرضت الشربيني قوتها ولياقتها البدنية وهى تحمل الأثقال، مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت دينا الشربيني على الصورة  قائلة : كن ممتنًا لكل الأشياء الجيدة في حياتك

و يذكر ان دخلت الفنانة دينا الشربيني، معسكرا لمدة 10 أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد " قصر النيل" المقرر عرضه ضمن السباق الماراثوني الرمضاني المقبل. 

وتدور أحداث المسلسل في حقبة فترة الستينيات ويجمع بين الأكشن والدراما والإثارة والتشويق.
 
وعادت  دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب ، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها. 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة. 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.
عاش يا كابتن.. دينا الشربيني فى جلسة رفع أثقال.. شاهد
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