مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

- يقلل من أعراض الاكتئاب



- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



وفقًا لدراسة، يُظهر الكركمين قدرة مضادات الأكسدة القوية عند درجة الحموضة المحايدة والحمضية، نظرًا لأن حامض الستريك يحتوي على درجة حموضة حمضية، فيمكن أن يساعد في تنشيط الجسم وامتصاصه بشكل صحيح، عند تنشيطه بشكل صحيح، يمكن أن يسبب الكركمين موت الخلايا المبرمج ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.





