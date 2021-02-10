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مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:59 م
فوائد الليمون والكركم
فوائد الليمون والكركم
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نهى هجرس
عصير الليمون والكركم هو مشروب صحي ومنعش له العديد من الفوائد الصحية، ويعتبر أفضل طريقة للحصول على الفوائد العلاجية، ويستخدم الكركم كتوابل غذائية لعدة قرون، الكركمين، وهو المادة الكيميائية النباتية الأساسية في الكركم، فعال ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات مثل فقدان الشهية والجروح السكري وأمراض الكبد والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية.


من ناحية أخرى، يحتوي عصير الليمون والكركم على قائمة فوائده الخاصة ضد أمراض مثل تحص بولي الكالسيوم، وهو نوع من أمراض حصوات الكلى وأيضًا في إدارة الوزن، والمكون الرئيسي في عصير الليمون هو حمض الستريك مع العناصر الغذائية الأخرى مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم.


 قدم "boldsky" اهم فوائد عصير الكركم والليمون لمرضى الزهايمر


- يمنع مرض الزهايمر
الكركمين وحمض الستريك كلاهما من مضادات الأكسدة القوية ولهما تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ضد الأمراض، يمكن أن يساعد عصير الليمون الكركم على قمع الضرر التأكسدي للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي وتراكم الأميلويد، ويمكن أن يقلل هذا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وقد يساعد في منع الحالة.


- يقلل من أعراض الاكتئاب
يعمل عصير الليمون الكركم كمضاد للاكتئاب وقد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية، هذا بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كل من الأعشاب التي تساعد في الأداء السليم للدماغ.


- يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان
وفقًا لدراسة، يُظهر الكركمين قدرة مضادات الأكسدة القوية عند درجة الحموضة المحايدة والحمضية، نظرًا لأن حامض الستريك يحتوي على درجة حموضة حمضية، فيمكن أن يساعد في تنشيط الجسم وامتصاصه بشكل صحيح، عند تنشيطه بشكل صحيح، يمكن أن يسبب الكركمين موت الخلايا المبرمج ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.




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