دراسة تكشف عن أفضل العناصر الغذائية لمنع تدهور مرضى الزهايمر

يمكن أن يلعب الزنك والنحاس والسيلينيوم دورًا مهمًا في تعزيز حالة مضادات الأكسدة لمرضى الزهايمر (AD) . كشفت دراسة جديدة بجامعة بياليستوك الطبية في بولندا أنه





ونقلا عن موقع "nutritioninsight يقترح الباحثون الآن أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات التنكس العصبي مثل الزهايمر يستهلكون وجبات غذائية أو مكملات بكميات ونسب كافية من مضادات الأكسدة.





تُظهر نتائج الدراسة أن الاستهلاك المتكرر لمنتجات الدقيق والعسل واللحوم والدواجن قد يحسن بشكل كبير حالة مضادات الأكسدة لدى مرضى الزهايمر وبالتالي أعراضهم.





ووفقا لجمعية الزهايمر تشير التقديرات إلى أن 5 ملايين بالغ في الولايات المتحدة يعانون من مرض الزهايمر، ويعيش ما يقرب من 5.8 مليون من البالغين في الولايات المتحدة فوق سن 65 عامًا مع شكل من أشكال الخرف.





ومن المعروف أن مرض الزهايمر أعراضه تتطور في سبع مراحل، حيث يصبح ضعف الإدراك والذاكرة أكثر حدة.





مضادات الأكسدة ووظائف الدماغ





كان الهدف من الدراسة هو تقدير حالة السيلينيوم والنحاس والزنك ومضادات الأكسدة الكلية (TAS) في مصل المرضى المصابين بمرض الزهايمر فيما يتعلق بوظائفهم المعرفية وعاداتهم الغذائية.





يلعب السيلينيوم دورًا مهمًا في وظيفة الغدة الدرقية ويساعد في الدفاع عن الجسم ضد الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.





وبالمثل يلعب الزنك دورًا حيويًا في جهاز المناعة في الجسم عن طريق حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. باعتباره ناقلًا عصبيًا ، أظهرت الدراسات السابقة بالفعل وجود علاقة إيجابية بين الزنك والوظيفة الإدراكية.





كيف يتأثر مريض الزهايمر





تم تجنيد 110 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 54 إلى 93 مصابًا بمرض الزهايمر المبكر أو المعتدل في الدراسة ، إلى جانب 60 مشاركًا صحيًا آخر تتراوح أعمارهم بين 52 و 83 عامًا. وكان 73 بالمائة من المشاركين من النساء.





تم تقييم شدة المرض باستخدام مقياس فحص الحالة العقلية المصغرة (MMSE). يختبر هذا القدرة المعرفية من خلال مطالبة المشاركين بأداء مهام مثل استدعاء الأشياء وعد الأرقام.





تم تحديد تراكيز السيلينيوم والنحاس والزنك في المصل بطريقة الامتصاص الذري. تم تقدير TAS طيفيًا باستخدام مجموعات جاهزة من إنتاج Randox.





تلعب المغذيات الدقيقة والجنس أدوارًا مهمة، لم يختلف تركيز النحاس في مصل مرضى الزهايمر بشكل كبير عن المجموعة الضابطة ، كما تشير الدراسة ، ولكن تم العثور على اختلافات اعتمادًا على الجنس.





ومع ذلك ، كانت نسبة النحاس إلى الزنك المولي أعلى بكثير في مرضى الزهايمر، في النساء المصابات بمرض الزهايمر ، كانت هذه النسبة أعلى بكثير من الرجال والنساء من المجموعة الضابطة.





"لاحظنا أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في TAS في مصل المرضى المصابين بمرض الزهايمر مقارنة بالأشخاص الأصحاء. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تركيزات TAS اعتمادًا على الجنس ، "ذكر مؤلفو الدراسة.





لم تكن هناك أيضًا فروق ذات دلالة إحصائية اعتمادًا على تدخين السجائر أو مؤشر كتلة الجسم أو عمر المرضى والتركيزات.





نصائح غذائية





بناءً على النتائج ، يوصي الباحثون بخيارات غذائية لمرضى الزهايمر.





"في دراستنا ، أظهر تحليل الانحدار الخطي المتعدد أن الاستهلاك المتكرر للخبز والزبدة وبدرجة أقل القهوة والجبن والأسماك المعلبة قد يترافق مع زيادة تركيز السيلينيوم في مصل مرضى الزهايمر" ، كما جاء في الدراسة. .





ومع ذلك ، فإن محتوى السيلينيوم في الغذاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحتواه في البيئة ويمكن أن يكون سامًا عند مستويات معينة. يحذر المؤلفون من أن مستويات السيلينيوم مرتفعة بالفعل في بعض مناطق الاتحاد الأوروبي.





"الاستهلاك المتكرر لمنتجات الدقيق والعسل والدواجن واللحوم والمربى والشاي قد يكون له ارتباط إيجابي بتركيز الزنك في الدم ، في حين أن تناول الكعك والنقانق والخضروات النيئة والجبن القريش بشكل متكرر قد يكون له تأثير سلبي."





خلصت الدراسة إلى أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر لتركيزات المعادن في الوجبات الغذائية والمكملات الغذائية نظرًا لتأثيرها على الإجهاد التأكسدي والعمليات الالتهابية ووظيفة المشابك.



