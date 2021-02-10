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حوادث

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر. 

تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنه - مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث  الجيزة عن أن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع ( تحت الإنشاء ) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى علية لإجباره علي الاتفاق معهم لحراسة أراضه حيث توجه أحدهم  لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعه عاطلين اخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى علية من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.

وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.
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