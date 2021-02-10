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رياضة

موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه قادر على تخطي بالميراس البرازيلي، وحصد الميدالية البرونزية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية غدا الخميس.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي  الخاص بالمباراة ، اليوم الاربعاء، أن الفريق  يحتاج إلى جميع لاعبيه في مواجهة بالميراس غدا ، وسيدخل المباراة وهو في قمة التركيز ، من أجل التتويج بالميدالية البرونزية. 
وأضاف: «نثق بشدة في جميع اللاعبين، وغياب حسين الشحات ومحمود كهربا بات أمرا واقعا ونتعامل معه بتجهيز البدائل مشيرا إلى أن ما حدث من الثنائي لم يكن مخططا له ولكنه حدث بشكل عفوي». 
وقال موسيماني إن مباراة الغد ستكون بين بطل إفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية والجميع هنا في المحفل العالمي أبطال، ومن ثم سيكون  امام كل فريق هدف واحد وهو الفوز.
وأوضح أنه من الطبيعي أن نحزن للخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكن  الثقة كبيرة في لاعبي الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية.

موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية
موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية
موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية
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