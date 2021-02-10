رئيس المجلس الأعلى للقضاء ينعي المستشار مقبل شاكر

تقدم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض ، ببالغ الحزن والأسى المرحوم المستشار الجليل مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق.





ويعد المستشار الراحل شيخًا من شيوخ القضاء المصرى الشامخ الذى طالما كان رمزًا مشرفًا للقضاء المصرى صاحب مسيرة مشرفة فى كافة مراحل تاريخة القضائى قدم خلالها كل غال وثمين فى سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل والقسطاس بين أبناء مصرنا الغالية .





ودعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للفقيد بالرحمة وللأسرة وتقدموا للقضاء المصرى بخالص العزاء.