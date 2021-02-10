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أخبار العالم

لوائح جديدة للقادمين إلى إسرائيل في ظل كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:37 م
لوائح جديدة للقادمين
لوائح جديدة للقادمين إلى إسرائيل في ظل كورونا
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سمر صالح
صادقت الحكومة الإسرائيلية على لوائح جديدة فيما يتعلق بدخول القادمين أو العائدين إلى إسرائيل في ظل أزمة كورونا.
 
وبموجب اللوائح وفق القناة 7 العبرية، يُمنع دخول إسرائيل إلا عبر مطار بن جوريون الدولي أو معبر بحري وفي حال مصادقة لجنة الاستثنائيات على ذلك.
 
وذكرت اللجنة أنه بإمكان أي شخص خرج من البلاد عن طريق معبر وادي الأردن بالعودة إليها إذا كان مقيما دائما في إسرائيل.
 
كم نصت اللوائح على إلزام المسافرين العائدين من الخارج إلى إسرائيل بالخضوع لفحص لتشخيص كورونا قبل الصعود إلى الطائرة وبعد الهبوط في إسرائيل حتى وإن تلقوا اللقاح أو تعافوا من المرض.
 
وأوضحت أن من لم يتلق التطعيم سيلزم بالخضوع للحجر لمدة عشرة أيام حتى إذا اظهر الفحص المخبري في البلاد عدم إصابته بالفيروس.
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