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حوادث

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم في صناعة البلاستيك.. سقوط "مستريح" جديد في الدقهلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين .

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) و4 آخرين قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .

وأكدت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا بذات القسم على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده في إحدى القضايا والمقضي فيها بالحبس مدة سنة. 

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 
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