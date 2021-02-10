خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

ناقش مجلس شئون المعاهد ، الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا.

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وقد عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

أكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية

كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢.