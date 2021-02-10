التاريخ أهلاوي والتفوق برازيلي.. فرص فوز الأهلي والتشكيل المتوقع أمام بالميراس

أقل من 24 ساعة فاصلة، لكتابة تاريخ مكرر للأهلي بحصوله على البرونزية الثانية في تاريخه في كأس العالم للأندية، أمام فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والمرشح الأكبر للفوز.

الأهلي يدخل المباراة بعد خسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وغياب 3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق وهم علي معلول للإصابة، وكهربا وحسين الشحات للإيقاف، وهو ما يمنح الفريق البرازيلي فرصا أكبر من الأهلي للحصول على المركز الثالث.





نقاط قوة الأهلي





بينما يملك الأهلي نقاط قوة مهمة أولها الدافع نحو مصالحة الجماهير بعد أداء دفاعي امام بايرن ميونخ وخسارة بهدفين، فضلا عن عامل الأرض والجمهور الذي يخدم الأهلي في كل مبارياته في البطولة حتى أمام الدحيل القطري المستضيف.





يملك الأهلي بدائل متاحة للنجوم الغائبين، منهم من شارك في المباريات الفائتة وقادرين على أداء نفس الدور خاصة أيمن أشرف في الجهة اليسرى ومحمد شريف وبواليا وصلاح محسن في الهجوم.





الاهلي يتقدم من حيث التاريخ والألقاب على الفريق البرازيلي، ومدعوم بترتيبه العالمي في المركز 36 بينما يحتل بالميراس المركز 45 على مستوى العالم.





نقاط قوة بالميراس





خسر بالميراس من تايجرس البرازيلي بهدف دون رد في مباراة سيطر فيها الفريق البرازيلي في معظم فترات اللقاء، ما يعني انه كان قادرا على بلوغ النهائي لولا عدم التوفيق.





ويحاول بالميراس إثبات أحقيته على حساب النادي الأهلي من خلال الخروج من البطولة بميدالية تعوضه عن الغياب قسرا عن النهائي الذي كان متوقعا له.





ويعول بالميراس على تاريخ الأهلي امام فرق البرازيل والخالي من المكاسب، وكذلك على ارتباط اسم الفريق بالبرازيل صاحبة اليد العُليا في كرة القدم عالميا.





التشكيل المتوقع للأهلي





وفقا لما توارد من أنباء وتحليلات قبل المباراة، قد يبدأ النادي الأهلي المباراة بـ محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف في الدفاع، بينما يعتمد في الوسط على ديانج وحمدي فتحي نظرا لإرهاق عمرو السولية الواضح خلال المباراة الماضية وأمامهم أفشة، وعلى الجناحين طاهر محمد طاهر و محمد شريف ( أو صلاح محسن ) تحت مهاجم وحيد والتر بواليا.