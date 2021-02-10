إصابة طفلة بإصابات خطيرة صدمتها سيارة بالمنصورة

أصيبت طفلة بمدينة المنصورة بإصابات خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بعد ما صدمتها سيارة حال عبورها الطريق بشارع الجيش وفرت هاربة.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة ، بوصول الطفلة "سمية احمد محمد رجب العطار " 6 سنوات ، ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة " كفر البدماص" دائرة القسم مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج (ادعاء حادث طريق )





انتقل علي الفور ضباط المباحث وبالفحص وسؤال والدتها " فاطمة عبدالشکور محمد ابراهيم " 21 عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها اثناء عبورها الطريق بناحية شارع " الجيش " دائرة القسم، وبرفقتها نجلتها اصطدمت بها السيارة رقم ( دو ق ٣٨٧٤ ملاکی ) " فر قائدها بها هاربا " مما أدي الي حدوث إصابة كريمتها.





واتهمت قائد السيارة بالتسبب في ذلك ، وفي وقت لاحق حضرت إلي ديوان القسم " ميرنا ع. ال . م " ٢٥ عاما ، حاصلة على بكالوريوس ، ومقيمة منطقة " توريل " دائرة القسم وبرفقتها السيارة المشار اليها وقررت بانها مرتكبة الحادث وذلك دون قصدا منها .