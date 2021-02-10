ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة طفلة بإصابات خطيرة صدمتها سيارة بالمنصورة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:12 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
همت الحسينى
أصيبت طفلة بمدينة المنصورة بإصابات خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج  بعد ما صدمتها سيارة  حال عبورها الطريق بشارع الجيش وفرت هاربة.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة ، بوصول الطفلة "سمية احمد محمد رجب العطار " 6 سنوات ، ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة " كفر البدماص" دائرة القسم مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج (ادعاء حادث طريق ) 

انتقل علي الفور ضباط  المباحث وبالفحص وسؤال والدتها " فاطمة عبدالشکور محمد ابراهيم " 21 عاما ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها اثناء عبورها الطريق بناحية شارع " الجيش " دائرة القسم، وبرفقتها نجلتها اصطدمت بها السيارة رقم ( دو ق ٣٨٧٤ ملاکی ) " فر قائدها بها هاربا " مما أدي الي حدوث إصابة كريمتها. 

 واتهمت قائد السيارة بالتسبب في ذلك ، وفي وقت لاحق حضرت إلي ديوان القسم " ميرنا ع. ال . م " ٢٥ عاما ، حاصلة على بكالوريوس ، ومقيمة منطقة " توريل " دائرة القسم وبرفقتها السيارة المشار اليها وقررت بانها مرتكبة الحادث وذلك دون قصدا منها .
 تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥١٠ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل ونجلتها صدمتهما سيارة ميكروباص على طريق سندوب أجا

صدمته دراجة بخارية.. إصابة عامل بإصابات خطيرة بميت غمر

إصابة شخص بإصابات خطيرة في انقلاب سيارة على كوبري سندوب

إصابة 3 أشخاص في تصادم ونش إنقاذ وموتوسيكل بالمنصورة

إصابة نجار مسلح صدمته دراجة باحدى قرى دكرنس

مصرع عامل صدمته سيارة وفرت هاربة على طريق المنصورة المحلة

ترشيحاتنا

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك

بإطلالة رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها على إنستجرام

التحالف العربي يكشف عن دولة تقف وراء هجوم مطار أبها السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارع وعكاوى وسمان .. طريقة عمل أكلات الطاجن بـ 3 وصفات

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد