مصرع عامل بتمي الأمديد سقط من أعلى "كلارك" بإحدى الورش

لقى عامل مصرعه اثر سقوطه من أعلى كلارك اثناء عمله باحدى ورش مدينة تمى الامديد بمحافظة الدقهلية









وورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمى الامديد من عوض محمد الشبراوى الشاذلى ٥٨ عاما عامل زراعى ومقيم قرية " التمد الحجر " دائرة مركز السنبلاوين بوفاة نجله محمد ٢٨ عاما عامل، ومقيم بذات العنوان حال عمله بورشة حدادة كائنة ببندر تمى الأمديد ملك المدعو سامى محمد رمضان ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .









وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شاهدي الواقعة كل من المتولي عباس احمد المتولي ٥٣ عاما عامل والسيد حسن السيد علي ٣٧ عاما عامل ويقيمان بندر تمي الامديد قررا بأنهما عمال بذات الورشة محل عمل المتوفي وحال صعودهما رفقة المتوفي علي الكلارك الخاص بنقل القطع الحديديه الثقيلة بالورشة وأثناء قيام قائده برفع قطعة حديدية ثقيلة في محاولة منهم لتثبيت الكلارك اختل توازنهم وسقطوا ارضا، الا ان المتوفي ارتطم بقطعة حديدية متواجدة بالورشة مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وتوفى أثناء نقله الى مستشفى المقاطعة العام فعادوا به الي منزل ذويه .









وبسؤال كل من مالك الورشة سامي محمد رمضان ٦٤ عاما ومقيم بندر تمي الامديد و زوجة المتوفى شيماء الشربينى محمود ٢١ عاما ربة منزل، ومقيمة قرية " التمد الحجر " دانرة مركز السنبلاوين أيدا ذات المضون ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.









وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالـدورة الدموية والتنفسية نتيجة كدمات متفرقة بالجسم.



