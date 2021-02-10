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رياضة

بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:00 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالحكيم آبو علم
سيطرت حالة من الاستياء الشديد داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة بعد اتهامات محمد عمارة لاعب الأهلي الأسبق للتونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق بشأن هروبه من مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وقالت مصادر إن معلول من اللاعبين المخلصين في صفوف الأهلي والجميع يعتبره واحدا من أبناء النادي وإنه سبق له أن خاض العديد من المباريات وهو يعاني من إصابات عضلية قوية ومن ثم لم يكن من المنطقي إن يخرج تصريح يحمل اتهامات مسيئة لمعلول من جانب لاعب سابق بالأهلي وكانت تعتبره الجماهير واحدا من نجومه البارزين في فترة التسعينات.

وأوضح المصدر إن عمارة يصفي حسابات شخصية مع النادي الأهلي ومجلسه الحالي ومن ثم يبقي دائم الهجوم علي لاعبيه ومسئوليه مؤكدًا أن عمارة هاجم أيضا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وانتقد معلول بشكل خارج عن الحدود عندما وصفه بالاراجوز داخل مباريات الدوري المصري والبعيد تماما عن مستواه في المباريات الكبيرة وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وأشار المصدر: معلول تحامل علي نفسه كثيرا في العديد من مباريات منتخب بلاده وإخلاصه للأهلي وجماهيره لا يحمل التشكيك تماما كما إنه يصارع الزمن من أجل اللحاق بمباراة بالميراس غدا بعد إصابته في العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونخ الألماني الأخيرة.

َواشار المصدر : محمد عمارة يظهر من الفترة للآخري من أجل الهجوم علي الأهلي ومسئوليه ولاعبيه من أجل العودة إلي دائرة الضوء للحديث عنه خاصة وأنه دائم تصفية الحسابات بسبب ازمته مع المجلس الحالي وعدم تواجده بالعمل داخل قطاع الناشئين بالنادي.
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