بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة

سيطرت حالة من الاستياء الشديد داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة بعد اتهامات محمد عمارة لاعب الأهلي الأسبق للتونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق بشأن هروبه من مباراة بايرن ميونخ الألماني.
وقالت مصادر إن معلول من اللاعبين المخلصين في صفوف الأهلي والجميع يعتبره واحدا من أبناء النادي وإنه سبق له أن خاض العديد من المباريات وهو يعاني من إصابات عضلية قوية ومن ثم لم يكن من المنطقي إن يخرج تصريح يحمل اتهامات مسيئة لمعلول من جانب لاعب سابق بالأهلي وكانت تعتبره الجماهير واحدا من نجومه البارزين في فترة التسعينات.
وأوضح المصدر إن عمارة يصفي حسابات شخصية مع النادي الأهلي ومجلسه الحالي ومن ثم يبقي دائم الهجوم علي لاعبيه ومسئوليه مؤكدًا أن عمارة هاجم أيضا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وانتقد معلول بشكل خارج عن الحدود عندما وصفه بالاراجوز داخل مباريات الدوري المصري والبعيد تماما عن مستواه في المباريات الكبيرة وهو أمر غير صحيح بالمرة.
وأشار المصدر: معلول تحامل علي نفسه كثيرا في العديد من مباريات منتخب بلاده وإخلاصه للأهلي وجماهيره لا يحمل التشكيك تماما كما إنه يصارع الزمن من أجل اللحاق بمباراة بالميراس غدا بعد إصابته في العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونخ الألماني الأخيرة.
َواشار المصدر : محمد عمارة يظهر من الفترة للآخري من أجل الهجوم علي الأهلي ومسئوليه ولاعبيه من أجل العودة إلي دائرة الضوء للحديث عنه خاصة وأنه دائم تصفية الحسابات بسبب ازمته مع المجلس الحالي وعدم تواجده بالعمل داخل قطاع الناشئين بالنادي.