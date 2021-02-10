متحدث الحكومة: الدولة تقدم حوافز لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم حوافز تشجيعية لكى يقوم المواطنين بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن تلك تلمبادرة يستفيد منها المواطن و الدولة فى نفس الوقت.





ولفت إلى أن، الوقود التقليدي " البنزين و السولار" سيكلف الدولة الكثير من الأموال، ولكن الغاز الطبيعى أقل تكلفة ويحافظ على البيئة.





وأشار إلى أن، الدولة تسعى لتقليل اسايراد المواد البترولية، و المحافظة على البيئة من التوث.





وأوضح المستشار نادر سعد أن، إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي من أهم مبادرات الحكومة، و تلك المبادرة توفر لـ المواطن أموال كثيرة كفارق السعر بين البنزين و الغاز الطبيعي، وأن تلك النسبة تصل لـ 50%.





وتابع : " المواطن عندما يقوم باستبدال سيارته القديمة سيستفيد بأنه سيحصل على سيارة جديدة وتستهلك وقود أقل بنسبة 30%".





وكشف أن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال و تجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي : " القاهرة و الجيزة و السويس و بور سعيد و اسكندرية و البحر الأحمر و الفيوم".



