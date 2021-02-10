الاتحاد القطري يهدي أحمد مجاهد قميص منتخب العنابي

زار المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الذي استقبله بمكتبه خلال تواجده على هامش نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تختتم منافساتها غدًا، الخميس.





وقام رئيس الاتحاد القطرى لكرة القدم بإهداء قميص منتخب بلاده العنابي إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.





كان أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة قال إن جميع مسئولي الفيفا أشادوا بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين.





وأضاف مجاهد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن جياني انفانتينو أشاد بمستوى الأهلي وكان يتفاعل مع كل كرة في المباراة.





وتابع: "الأهلي قدم مستوى جيدا ونتمنى أن يتوج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي، والطبيعي أن نشكر الأهلي عما قدمه أمام بايرن ميونخ".





وأكمل "الفوارق كبيرة جدا بين الكرة في مصر وألمانيا، ونسعى في الفترة المقبلة للحفاظ على المستوى الموجود".





وقال "أرى أن أداء الأهلي مشرف للكرة المصرية والإفريقية ومن الطبيعي أن نهنئه على أدائه، نحن نحب أن نجلد أنفسنا في مصر".