ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: اعتماد 15 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:58 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد (15) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وذلك  في إطار اهتمام وزارة لأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة؛ والخطباء وهم:

مالاسمالمديرية
1.      أ.د/ السيد محمد السيد سلامالمنوفية
2.      أ.د/ ناجح غازي محمد رزقكفر الشيخ
3.      أ.د/ محمود رشاد محمد عبد المجيدالشرقية
4.      د/إبراهيم عبد المولي محمد العتربيدمياط
5.      د/ حسام رفعت محفوظ مرسيالشرقية
6.      د/ رمضان إبراهيم محمود حبيبالدقهلية
7.      د/ رمضان صالحين أحمد يونسالبحر الأحمر
8.      م.مساعد/ عبد العزيز محمد محمد محمدالشرقية
9.      م.مساعد/ أحمد عبد الفراج حسن الضويالأقصر
10. د/ عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمدالشرقية
11. د/ محمد صبحي محمود عصرالمنوفية
12. د/ محمد محمد الشافعي يوسفالقاهرة
13. السيد/ عبد الحميد السيد محمود دويدارالبحيرة
14. السيد/ علي عبد السلام محمد عليأسيوط
15. السيد/ محمد حسنين عبد الحي دسوقيكفر الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اعتماد 31 خطيبا على بند التحسين منهم 5 خطباء جدد

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية من المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية

اعتماد 13 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الأوقاف: اعتماد 4 خطباء على بند التحسين

الأوقاف تطالب الأئمة المتقدمين لمنحة الماجستير باستكمال إجراءات التقديم

الأوقاف: اعتماد 7 خطباء من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

ترشيحاتنا

الحكومة تحدد 7 محافظات لبدء تطبيق مبادرة إحلال السيارات القديمة.. تعرف عليها

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

تأجيل الدراسة بسبب كورونا.. أحمد موسى يحسم الجدل

أحمد موسى: عدم استكمال الدراسة خسارة للطلاب.. فيديو

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

الحساب الرسمي لـ FIFA يشيد بـ محمد الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟