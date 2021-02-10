إصابة رامي صبرى نجم إنبي بكورونا

أعلنت الإعلامية شيماء صابر زوجة اللاعب رامى صبرى لاعب نادى إنبى إيجابية مسحة كورونا لزوجها.

و كتبت شيماء صابر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام :"اللهم إنت الشافى المعافى..دعواتكم لرامى إيجابى كورونا".

و حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.





بدأت المباراة بوقوف لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين دقيقة حدادًا على روح الكابتن صلاح مصيلحي المستشار الفني السابق لقطاع الناشئين بنادي إنبي، والذي توفي قبل أيام قليلة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



