كوبري مشاة أعلى الترعة مطلب أهالي السمطا بحرى في قنا .. صور

ناشد أهالى السمطا بحرى نجع سمره محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرَّاء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إنشاء كوبرى مشاة أعلى الترعة للمساهمة فى القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين والحفاظ على سلامة الأهالي.





ويقول نبيل خيرى عبداللا الأهالي فى رسالته: "نطلب إنشاء كوبرى للمشاة أعلى الترعة حيث تقع هذه الكتلة السكانية كبيرة وقمنا بوضع جزوع نجل لا تصلح للسير عليها ونحن لنا أبناء بالمدارس والجامعات".





وأَضاف: لقد قمنا بإنشاء قنطرة خشبية من عروق النخيل لا تصلح للسير عليها مما يؤدى إلى تعرض حياتنا وأبنائنا للخطر فى أى لحظة، حيث إنها غير آمنة للسير عليها ويمكن أن يتعرض أحد المارة للغرق من فوقها.





وناشد محافظ قنا والإدارة المركزية للري والموارد المائية، بالموافقة على إنشاء كوبرى لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل المخاطر ويكون مسلكًا لعبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس ويخدم الصالح العام.





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