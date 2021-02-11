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بين الناس

كوبري مشاة أعلى الترعة مطلب أهالي السمطا بحرى في قنا .. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد أهالى السمطا بحرى نجع سمره محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرَّاء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إنشاء كوبرى مشاة أعلى الترعة للمساهمة فى  القضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين والحفاظ على سلامة الأهالي.

ويقول نبيل خيرى عبداللا الأهالي فى رسالته: "نطلب إنشاء كوبرى للمشاة أعلى الترعة حيث تقع هذه الكتلة السكانية كبيرة وقمنا بوضع جزوع نجل لا تصلح للسير عليها ونحن لنا أبناء بالمدارس والجامعات".

وأَضاف: لقد قمنا بإنشاء قنطرة خشبية من عروق النخيل لا تصلح للسير عليها مما يؤدى إلى تعرض حياتنا وأبنائنا للخطر فى أى لحظة، حيث إنها غير آمنة للسير عليها ويمكن أن يتعرض أحد المارة للغرق من فوقها.

وناشد محافظ قنا والإدارة المركزية للري والموارد المائية، بالموافقة على إنشاء كوبرى لعبور المشاة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل المخاطر ويكون مسلكًا لعبور طلاب المدارس في الذهاب والإياب إلى مدارسهم والعكس ويخدم الصالح العام. 

للتواصل مع القارئ من  خلال رقم 
01009288917

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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