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رفع المعاناة عن الشعب.. عبد الحكم: جهود الرئيس السيسي أساس عودة الاستقرار إلى ليبيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:07 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لابد من الإشارة إلى الجهود والاتصالات الدولية المستمرة الذي يقوم بها الرئيس السيسي من أجل العمل على عودة الاستقرار إلى ليبيا ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، معقبا: خلال الآونة الأخيرة تحققت العديد من النتائج الإيجابية.

واسترسل "عبد الحكم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "من ضمن النتائج الإيجابية هو انتخاب رئيس مجلس رئاسي جديد لـ ليبيا، بالإضافة إلى انتخارب رئيس حكومة، معقبا: هذا يرتيط بنقطة هامة وهي مبادرة إعلان القاهرة ودورها الجوهري في اجتماع الأطراف الليبية بالتفاوض ووقف إطلاق النيران".

وأضاف، المبادرة المصرية اعطت قوة دفع لجهود الأمم المتحدة من أجل انجاح الحوار الليبي الليبي، منوها إلى أن اجتماعات الغردقة العسكرية التي ضمت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي كان لها أكبر أثر لانجاح المهمة الليبية.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وحقن الدماء الليبية، وذلك من خلال إعلانه أن الأم الوطني الليبيب جزء من أمن مصر الدولي.

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