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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 11 فبراير، إن ذلك يعني أنك تتمتع بالحيوية والإصرار وتظهر اعتدادا كبيرا بنفسك. 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 11 فبراير لديه أيضا روح بناءة وتتميز شخصيتك بجانب فني ومبتكر.

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قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 11 فبراير، قائلة  في عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة من تجارب سابقة، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام على تنفيذه.

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