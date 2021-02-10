حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/10 /2021 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 10 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.

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برج الحمل







علي الصعيد الصحي..لا تحمل أشياء ثقيلة وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، مع تناول أطعمة صحية، تساعد على تقوية عظامك، مع ضرورة اتباع تعليمات الطبيب .



حياتك العاطفية ..نتيجة حرصك على استقرار حياتك مع شريك الحياة ومحاولاتك الدائمة لتجديد حياتكما معًا.







برج الجوزاء







على الصعيد المهنى تنجز الكثير من المهام

على الصعيد العاطفى ..حالة من التنقلات الجذرية قد تحدث خلال الفترة القادمة، ولأنك هذه الأيام تتعامل بحرص واتزان سيجعل هذه التنقلات في صالحك.





برج السرطان







على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اتجه نحو هدفك

على الصعيد المهنى ..يعتبر شخصية برج السرطان من الشخصيات متقلبة المزاج أحيانًا، مما قد يؤثر على سير عمله، فهو لا يعرف النفاق، لكنه دبلوماسي لأبعد الحدود، ويعرف جيدًا أن يتعامل مع أعدائه، فقط يحتاج إلى أن يحدد هدفه ويتجه نحوه فقط.





برج الأسد







على الصعيد المهنى .. حل مشاكلك بالحوار

علي الصعيد العاطفى..قد يتأثر مولود برج الأسد بالمحيطين به، فهو شخص حساس بالفطرة، ويمتلك القدرة على تفسير تغيرات شريك حياته، فمن الجيد تعاملك مع تلك الأمور والفراسة التي لديه بنوع من الحكمة لكي لا يصبح شخصية متملقة يزايد على عشق حبيبه له.







برج العذراء



على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم حاسم

على الصعيد العاطفى.. تمنحك علاقتك مع شريك حياتك نوع الحب الذي يحلم به الآخرون، فحاول البحث عن فرص لإرضاء حبيبك واثبت له مدى تقديرك وامتنانك لوجوده.









برج الميزان







على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تقدم في عملك

على الصعيد المهنى..في الأمور المهنية، قد تحصل اليوم على دعم أنت في حاجك إليه من شخص مؤثر في شركتك، وقد تحصل على ترقية في عملك.





برج العقرب







على الصعيد العاطفى.. تحتاج للحب



على الصعيد المهنى..تصرفاتك تجاه عدد من العاملين معك اليوم تعكس كم الغرور الذي أصابك ، والذي يجعل البعض ينفرون منك ، وهو ما سيؤثر على خروج العمل بالشكل اللازم ، حاول علاج الأمر فهناك فرق كبير بين الثقة في النفس والغرور.







برج القوس







على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قوى علاقتك بالشريك

على الصعيد المهنى .. حاول أن تثبت نفسك بين زملائك خلال الفترة القادمة، بوضع أفكار جديدة تساعد على تحسين الحالة المادية للشركة وتدفعها للتقدم، وهذا يساعد أيضًا على تغيير نظرة الزملاء لك.







برج الجدى







على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هدية مميزة

على الصعيد المهنى ..الفرصة سانحة أمامك لكي تثبت قدراتك وإمكانياتك في العمل، فقط استخدم ذكائك وخذ خطوات جادة للأمام، وعليك الاستفادة من خبرات الآخرين، حتى لا تعيد تكرار بعض الأخطاء.





برج الدلو







على الصعيد المهنى .. تواجه اليوم تحديا كبيرا ربما سيؤثر على حياتك المهنية خلال الفترة المقبلة ، حاول أن تتحلى بالهدوء والثقة حتى تتخطى هذه المرحلة ، وتخرج منها محققا ما تتمناه .







على الصعيد العاطفى ..تشعر بحالة من الحيرة تجاه بعض تصرفات حبيبك والتى لا تجد لها مبررا على الإطلاق ، بل أنها تؤثر سلبا على علاقتكما ، لذلك لا تتردد في الكشف عن شعورك هذا ومحاولة استيعاب ردوده.









برج الحوت







على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حسن مزاجك



على الصعيد العاطفى ..يعشق الخيال يعيش العالم بطريقته الخاصة، لا يحب التعجل في اتخاذ القرارات وخاصة الهامة، ويتسم أصحابه بالتفكير الزائد، وعاطفي يحب بكل ما يملك من حواس ورغم ذلك فهو شخص خجول للغاية.



