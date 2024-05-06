عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات و بضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ..  بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37184 طن تشمل : 12269 طن يوريا و 5100 طن رمل و 6462 طن علف بنجر و 2567 طن اسمنت و 10822 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56308 طن تشمل : 31331 طن قمح و 5750 طن خردة و 8369 طن فول صويا و 1190 طن كسب صويا و 3840 طن مولاس و 981 طن خشب زان و 4847 طن ابلاكاش.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركة .

 

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة القطاع الخاص الشاحنات المركز الاعلامي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزالات فورية لمخالفات البناء في دمياط الجديدة

ترشيحاتنا

تفاصيل حادث عصام صاصا أعلى الدائري.. والدة الضحية: كان طالع للقمة عيشه وعنده 4 أولاد.. تعرف إلى مطرب المهرجانات

لقطات ترصد استهداف الاحتلال لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مساعي مصر لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة.. إشادات عالمية لا تتوقف

استمرت نصف ساعة.. انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور

الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة الشوكة وحي السلام شرقي مدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ