ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات و بضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37184 طن تشمل : 12269 طن يوريا و 5100 طن رمل و 6462 طن علف بنجر و 2567 طن اسمنت و 10822 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56308 طن تشمل : 31331 طن قمح و 5750 طن خردة و 8369 طن فول صويا و 1190 طن كسب صويا و 3840 طن مولاس و 981 طن خشب زان و 4847 طن ابلاكاش.

وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركة .