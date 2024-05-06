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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يثير الجدل بشأن عبدالله السعيد : حراق

صدى البلد

دافع الإعلامي عمرو الدرديري عن نجم الزمالك عبد الله السعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب الدرديري : هي اللجان زعلانه ليه من عبد الله السعيد هو حرااااق للدرجة دي.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة  الإثنين،من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءاتوتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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