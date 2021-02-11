ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان: لجنة تفكيك النظام السابق تقرر اتخاذ إجراءات جنائية ضد رموز الحزب المحلول

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:35 ص
السودان
السودان
Advertisements
أ ش أ
قررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، اتخاذ إجراءات جنائية، بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال، في مواجهة كافة رموز حزب "المؤتمر الوطني" المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.

وذكرت لجنة تفكيك النظام السابق، في بيان بهذا الصدد أنها أصدرت توجيها لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ تلك الإجراءات الجنائية، بعدما امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل.

وشددت اللجنة على أنها تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

تحت التخدير.. طبيبة بيطرية تجري جراحة لـ سمكة ذهبية لعلاج فكها المكسور.. شاهد

بإطلالة أنيقة .. زوجة كريم فهمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد