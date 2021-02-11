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فن

في ذكرى ميلاده.. طارق الشناوي: عمر فتحي نجح في تغيير ملامح الطرب الفنية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:23 ص
عمر فتحي
عمر فتحي
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سعيد فراج
يحل اليوم الخميس 11 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان عمر فتحي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، ورحل في عز شبابه يوم 31 ديسمبر 1986، عن عمر يناهز 34 سنة. 

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن المطرب عمر فتحي نجح في تغيير ملامح المطرب الفنية، موضحا أنه كان قدوة لبعض نجوم جيله من الفنانين.

وأضاف طارق الشناوي خلال حواره لـ فضائية "ام بي سي مصر"، أن الفنان عمرو دياب من النجوم الذين قلدوا عمر في فتحي في الجزء العصري لفنه مثل طريقة تصوير الألبومات.

وأشار الشناوي، إلى أنه من الطبيعي أن يقلد النجم النجوم الذين سبقوه، مثل المطربين الجدد الذين يحتازون بـ أغاني المطرب عبد الحليم حافظ حتى الآن.

وتابع الشناوي، أن قيمة الفنان عمر فتحي ترجع إلي عدم تقليده لنجوم سبقوه، بل أن استحدث طريقة جديدة خاصة به في الغناء، موضحا أنه أراد أن يكون نفسه.

قدم عمر فتحي حوالي 11 ألبومًا غنائيًا منها: "على فكرة، على إيدك، على قلبي، على سهوة، على مهلك، على إيه، والله وغالي عليا، وعلى شرط، وأيام، وسفينة العجائب وأغاني مسلسل سيدة الفندق"

كان الفنان عمر فتحي مريضا بالقلب، ولكن البعض يدعي المرض وآخرون ظنوا أنه يحاول استغلال مرضه لشهرته وأنه حين رأى تعاطف الناس الكبير مع مرض عبد الحليم فيحاول التشبه به للشهرة السريعة، بالرغم من أن عمر فتحي تميز بلونه الخاص ولم يقلد عبد الحليم كما فعل الكثير في ذلك الوقت.

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