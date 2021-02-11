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رياضة

وزير الرياضة يطلق مبادرة "فرحونا يا أبطال" لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، السبت المقبل ١٣ فبراير، وبحضور أبطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا والبطل الأوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى ل"رياضات الشارع واللياقة البدنية" برئاسة اسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

 ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات ، مؤتمر صحفي خاص بإطلاق النسخة الأولى من اولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة ، و افتتاح بطولة الإسكندرية ل"اللياقة البدنية وستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية  كأول بطولات  المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

كما يشهد وزير الرياضة إطلاق مبادرة"فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الابطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى  جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والبارلمبيين.

وفى إطار الفعاليات يظهر "بيج رامى، والبطل كرم جابر في تحدي خاص لنشر ثقافة ممارسة رياضة  والتوعية بإخطار كورونا

يذكر أن الفعاليات سوف تقام بالمدينة الشبابية بالاسكندرية، في الحادية عشر صباحا وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الرياضة، ومحافظة الإسكندرية.
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