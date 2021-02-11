متحدث الري في حوار لـ«صدى البلد»: القيادة السياسية تضع محور الأمن المائي في الأولوية.. الترع عانت عشرات السنين من تعدي المواطنين.. و3 ملايين جنيه فاتورة تبطين كل كيلو متر

تتبنى وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات القومية التي ستغير من شكل الحياة المائية في مصر، أهمها مشروع تبطين وتأهيل الترع وخطة التحول للري الحديث والتحول الرقمي، وغيرها من المشروعات المهمة التي سيحدثنا عنها المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري في حواره لـ"صدى البلد":



بدايةً، ما أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر؟

هناك الكثير من التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر أهمها الشح المائي، وذلك فرض علينا تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تنمية الموارد مائية وترشيد الاستخدامات المائية، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية الزراعة، البيئة، الإسكان، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من جميع الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.









التحول للري الحديث من أهم مشروعات الوزارة ما المساحة المستهدفة في المرحلة الأولى؟

القيادة السياسية قد أولت الأولوية لمحور الأمن المائي، فعلي صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان كمرحلة أولى بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.









كيف تتبنى الوزارة مساعدة المزارعين في التحول للري الحديث؟

قامت الوزارة بخطوات إيجابية لمساعدة المزارعين على التحول للري الحديث وتخفيف الأعباء المالية عنهم من خلال تقديم قروض ميسرة فتمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.







ما الهدف من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع؟

المشروع القومي لتأهيل الترع هو أحد المشروعات التنفيذية الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية، والتي تهدف لتوفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من المياه والعديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائي وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الانسان والحيوان.









كيف قامت الوزارة بتنفيذ هذا المشروع العملاق؟

هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة، حيث تم حصر الترع المتشعبة على مستوى الجمهورية واعتبارها كأولوية أولى طبقًا لـ"الترع المتشعبة، والتي بها مشاكل توصيل للنهايات - الترع التي بها استبحار كبير في القطاع المائي - ارتفاع مناسيب مآخذ الفروع والمساقي عن المنسوب الحالى"، المشروع يستهدف تأهيل حوالى 700 كيلومتر من الترع المتشعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، وتم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ما يقرب من 911 كيلومترا من الترع وجار التنفيذ لأطوال 3871 كيلومترا من الترع.









ما تكلفة هذا المشروع العملاق؟

تكلفة التبطين تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه لكل كيلومتر من الترعة، والنوع الأكثر شيوعًا حاليًا هو التبطين باستخدام طبقة من الدبش بسمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة التي تمر بها الترعة.













بعد تأهيل وتبطين الترع ما الفوائد التي ستعود على المزارع والدولة؟