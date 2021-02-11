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محافظات

خلال شهر.. تحرير 2576 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لـ(٦٣) مواطنا وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح مع (٥٥) مواطنا بإجمالي مبلغ ٢٧٥٠ جنيها، وتم تحويل (٨) محاضر لم يتم التصالح معهم للنيابة العامة يوم الخميس الموافق ١١ فبراير ٢٠٢١م.


كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض (١٤) سوقا، (٥) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع (٤) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.

وبذلك يكون قد تم تحرير (٢٥٣٤) محضرا لأفراد و(٤٢) محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض (٣٨٨) سوقا، و(١٦٦) فرحا ومأتما وغلق وتشميع (٣٠٧) مراكز للدروس الخصوصية خلال ٢٦ يوما. 

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.
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