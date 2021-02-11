حبيبة قلبي.. سيرين عبد النور تتغزل فى إليسا بسبب أغنيتها الأخيرة

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أغنية النجمة إليسا.





وعلقت سيرين قائلة:" ولك كيف ما كنتي بحبك وشو ما عملتي بحبك مبروك حبيبة قلبي الحقيقية صاحبة رأي وكلام بسيط بيشبه الناس وبيدخل على القلب دغري ومبروك لانغامي هل توليفة الذكية الحلوة".



