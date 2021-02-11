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فن

حبيبة قلبي.. سيرين عبد النور تتغزل فى إليسا بسبب أغنيتها الأخيرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أغنية النجمة إليسا.

وعلقت سيرين قائلة:"ولك كيف ما كنتي بحبك وشو ما عملتي بحبك مبروك حبيبة قلبي الحقيقية صاحبة رأي وكلام بسيط بيشبه الناس وبيدخل على القلب دغري ومبروك لانغامي هل توليفة الذكية الحلوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .
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