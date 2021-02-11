محافظ أسيوط يناقش طلبات أهالي المندرة بمنفلوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة مجموعة من أهالي قرية المندرة بمركز منفلوط وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيرى مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك بحضور المهندس حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والمهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الري بأسيوط.





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بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب من المحافظ بجميع الحضور واستمع إلى طلبات أهالي قرية المندرة بمركز منفلوط في قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والأبنية التعليمية وتحسين بعض الخدمات والمرافق بالقرية وقرى المركز.





ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – وكيل وزارة الري بسرعة تطهير الترع بالقرية لتحسين أحوال الرى بها بالإضافة إلى بحث استغلال مساحات الأراضي المجاورة للترع المغطاة لخدمة أهالي القرية كما وجه مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية قرى ومراكز المحافظة، كما كلف رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع مسئولي الري والزراعة وسرعة تطهير الترع والمصارف لتحسين الري بقرى المركز وخاصة في نهايات الترع وحل مشاكل المزارعين من خلال عقد لقاءات معهم بصفة مستمرة فضلًا عن بحث تشغيل مكتب بريد قرية المندرة طوال أيام الاسبوع لخدمة أهالي القرية.





وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة.





كما طمأن المحافظ الأهالي بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.



