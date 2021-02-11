عصام عبدالفتاح: حكم مباراة الأهلي وبالميراس جريء فى القرارات التحكيمية

اكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أن اختيار السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي تشريف لتحكيم القارة السمراء.





ويلتقى فى الخامسة مساء اليوم الخميس المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.





قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

اختيار السنغالي نداى لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي شرف كبير للاتحاد الافريقي ويدل على التقدم الذى يشهده التحكيم فى القارة السمراء فى الآونة الأخيرة.





شدد على أن السنغالي نداى سوف يقدم مباراة تليق بسمعة اسم التحكيم الافريقي فى العرس الكروى بكأس العالم للأندية بقطر.





أشار إلى أن تواجد التحكيم الافريقي فى مونديال الأندية شرف كبير لأى حكم يمثل القارة السمراء فى إدارة المباريات العالمية.





أضاف: السنغالي نداي حكم قوى ويتسم بالشخصية القوية كما يتميز باللياقة البدنية العالية خلال إدارته المباريات الحساسة.





لفت إلى أن السنغالي نداى لا يتهاون فى اشهار البطاقات الصفراء والكروت الحمراء فى المباريات الكبيرة.



