ومنها أكلة مصرية.. أغرب الأكلات والوجبات حول العالم

يعتبر الطعام هو جزء من ثقافة الشعوب التى تتوارثها الأجيال وقد يتم تطويره، حيث تتباهى كل دولة بأطعمتها المختلفة التى قد تكون حارة أو قد يزيد بها التوابل أو المحل، أو بها بعض المكونات الغريبة، وهناك فى بعض الأماكن أطعمة لا يجرؤ الشخص على تناولها.





ويبذل الطاهى جهده لاستخراجها بأحسن صورة، نظرا لأنها شائعة فى بلادها وفى بعض الأحيان تكون باهظة الثمن.





هاجيس فى اسكتلندا

الوجبة الأولى هي وجبة "هاجتس"، المنتشرة في اسكتلندا، وهي عبارة عن فرم قلب الأغنام والكبد والرئتين والبصل والشوفان والدهون، ويتم إضافة الملح والتوابل، ويتم وضع الخليط داخل أمعاء الحيوان، ويتم قليها أو سلقها.





خاش أو لحمة الرأس فى مصر والشرق الأوسط



من الأطباق الشهيرة في الشرق الأوسط، خاصة في مصر، طبق "لحمة الراس" أو "الخاش"، وأكلة هي مكونة من طهي رأس الأبقار أو الماعز، وكان يتم تناولها قديمًا خلال فصل الشتاء من أجل الحصول على الدفء، لكنها حاليًا تعتبر طعاما شهيا للغاية، وتباع على عربات فضلا عن المطاعم.





عيون التونة المقلية.. اليابان

في اليابان يتم بيع عيون التونة فقط كوجبة منفصلة، ويتم قليها وتناولها، ويقال إن طعمها يشبه لحم الحبار أو الأخطبوط.





يرقات الديدان المجففة:

تحتوي على بروتين حوالي 25٪ و12٪ من الدهون، وإذا تم تحميصها فإنها تشبه طعم المكسرات.





كوتي باي:

أكلة هندية مكونة من جنين الماعز، حيث تُشوى الماعز بجنينها قبل الولادة مباشرة.





حساء السلاحف:

من أكثر الأطباق الأصلية في الصين، يمكن للمرء أن يعثر في الحساء على قشرة ناعمة منه





حساء الكلاب:

طبق شعبي في كوريا الشمالية ويعني حساء الصحة، ويؤكل سرا في كوريا الجنوبية.





مخ القرود:

يتم تناولها في الصين وآسيا الجنوبية وبعض الأماكن في إفريقيا حيث تأُكل مباشرة بعد قطع جمجمة القرد بأداة حادة.





شيراكو” اليابان

شيراكو باللغة اليابانية يعني “الأطفال البيض” ويشير إلى كيس الحيوانات المنوية إما في سمك القد، أو سمك الصياد أو السمك البخاخ. وتبدو مثل أدمغة مصغرة، ويقال إن لها طعم حلو.





البلوط بالفلبين

وهي عبارة عن جنين البط المسلوق حيا داخل البيضة ويأكل مع الملح والفلفل والخل الكسترد الحلو.



