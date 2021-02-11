صحة قنا: تقديم الخدمة لـ 600 ألف مواطن بالعيادات الخارجية في المستشفيات خلال عام

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة المستشفيات بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالله حمدي، قدمت العديد من الخدمات خلال 2020، حيث قدمت المستشفيات الخدمة لـ 612101 مواطن من المترددين علي العيادات الخارجية سواء المجاني أو الاقتصادي وتم استقبال 431466 مواطن بأقسام الاستقبال والطوارئ 176417 مواطنا بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، بالإضافة إلى تنفيذ 24292 عملية جراحية الصغرى والكبرى.





وأضاف تاوضروس، أن المستشفيات كان لها دور كبير في القيام بالعديد من الأعمال الدقيقة للمرضي، حيث تم عمل 304 قسطرة قلب 6722 رسم قلب 1298 أيكو 14408 أشعة مقطعية و1738 رنين مغناطيسي للمرضي المحتاجين وأكثر من 1087 حالة مناظير.





وأشار تاوضروس، إلى الدور الهام الذي تقدمه مستشفيات المحافظة سواء العامة أو المركزية من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمريض والسعي المستمر نحو التطوير وتحسين الأداء والذى يأتى تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة واللواء أشرف غريب، محافظ قنا بضرورة الاستعداد المستمر بالمستشفيات.





أوضح الدكتور عبدالله، أن المستشفيات أسهمت كثيرا في تقديم يد العون إلى مرضى الغسيل الكلوي، حيث قدمت المستشفيات خدمات الغسيل الكلوي لـ 989 مريض غسيل كلوي في 267 ماكينة غسيل كلوي موزعة على مراكز المحافظة.





وأضاف عبدالله، بالإضافة إلي وجود وحدة غسيل الكلي للأطفال والتي بها 5 أجهزة غسيل كلوي بمستشفي قنا العام والتي تقدم الخدمة كاملة للأطفال ذوي الفشل الكلوي.





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