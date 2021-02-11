ننشر نص كلمة أمين مجلس وزراء الداخلية العرب فى مؤتمر الجنسية والأحوال المدنية

بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر العربي المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور اللواء شرطة أمير أحمد حسن رئيس المؤتمـــر و رؤساء وأعضاء الوفود العربية.





واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال : يسعدني وأنا أرحب بكم في مستهل هذا المؤتمر أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيسا وحكومة وشعبا خالص الشكر والامتنان للرعاية الكريمة التي تحيط بها مجلس وزراء الداخلية العرب وأنشطته المختلفة.





ويشرفني أن أرفع إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب كل التقدير والعرفان للعناية الفائقة التي يولونها للأمانة العامة، ولسعيهم الحثيث لتدعيم ركائز العمل الأمني العربي المشترك.





ينعقد مؤتمركم اليوم وما تزال جائحة كوفيد 19 تخيم بظلالها القاتمة على المنطقة العربية والعالم أجمع، ملقيةً على عاتق أجهزة الأمن والحماية المدنية مسؤولياتٍ جسامًا في مواجهتها ومد يد العون والمساندة لضحاياها ومعاضدة جهود الطواقم الطبية في التصدي لها، فضلا عن السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال.





ولئن لم يكن لأجهزتكم الموقرة إسهام ميداني في التصدي لهذا الوباء، فإن دورها في مواجهته كان دورا بناء. ذلك أن المهام التي تقومون بها مهام حيوية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال خاصة في ظروف الأوبئة والكوارث. فالوثائق الثبوتية هي التي عليها مدار نجاح مواجهة الأزمات بما تتضمنه من معلومات بالغة الأهمية التي لا غنى عنها في اتخاذ القرارات السليمة. ودعوني أشير هنا على سبيل المثال إلى أن حملات التلقيح التي بدأت دولنا في تنفيذها او في الإعداد لتنفيذها لا يمكن أن تستغني عن المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية، إذ أن العمر هو المعيار الأساسي في ترتيب أولوية المستفيدين من التلاقيح، فضلًا عن أن التطبيقات التي وضعتها الدول للتسجيل في هذه الحملة تقوم بالأساس على رقم الهوية او على الرقم الوطني.





وعلاوة على هذا، فإن الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لا تستغني هي أيضا عن السجل المدني وما يحتويه من معلومات ضرورية يتم استخدامها في تغذية البرامج الحاسوبية التي يتم استخدامها لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجائحة.





ونظرا للأهمية القصوى لإدارات الجنسية والأحوال المدنية والتي أشرنا الى بعض مظاهرها آنفا، ستتبادلون اليوم التجارب بشأن تسيير العمل في هذه الإدارات بحيث يتم الاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال والاستفادة منها في تحسين الأداء. كما تستعرضون في نفس السياق الأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إداراتكم الموقرة، مما يسمح بتقييم هذه الأجهزة والنظم ومدى إسهامها في تسهيل العمل وتمكين العموم من الخدمات بكل سهولة ويسر.





وفي إطار السعي الدائم لدى مجلس وزراء الداخلية العرب لتوحيد الوثائق والنماذج الأمنية بين الدول العربية ستنظرون اليوم في تصور لبطاقة هوية نموذجية تم تعديله في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، ليكون نموذجا استرشاديا تستفيد منه الدول العربية في تصميم بطاقة الهوية الوطنية.

ولا شك أن الأهمية التي تتمتع بها إداراتكم - نظرا لِتَوَقُّف كثير من مصالح الناس على أدائها - هي السبب في مناقشتكم اليوم لجدوى إعداد مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية في ظل وجود المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، وهي مدونة شاملة حظيت بتقدير الجهات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.





وختاما يسعدني أن أجدد الترحيب بكم، سائلا الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن تُتاح لنا قريبا بحول الله فرصةُ اللقاء بكم وجها لوجه.