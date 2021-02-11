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وزيرة الصحة: توقعات بزيادة إصابات كورونا أبريل القادم.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من المتوقع حدوث زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر أبريل، لافتة إلى أن الموجة الأولى فى مصر كانت بداية الذورة فيها هى نهاية أبريل 2020، فإذًا من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى الأعداد فى نهاية أبريل القادم.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام جلسة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا فى إفريقيا، وعرضتها فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب الشفاء بكورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 77.7% بعد تسجيل 133331 حالة تعافي حتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها مصابة بكورونا، تأتي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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