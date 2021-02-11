إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد.. تطبيق تعريفة الكهرباء المولدة من المخلفات في 8 محافظات.. تسجيل جامعي القمامة.. وتقنين أوضاع 7 مصانع لتدوير الالكترونيات

تتعدد اشكال المخلفات والملوثات فهى ليست مخلفات عضوية او صلبة فقط فهناك ملوثات طبية خطرة والكترونية وزيوت محركات شديدة الخطورة وجاء قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد الذى يتم إعداده الان من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع مجلس النواب بعد إنتظار دام أكثر من 54 عامًا منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة" للنهوض بالبنية التحتية لتدوير المخلفات بشكل امن مستدام

اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد في جميع محافظات الجمهورية





شهدت البنية التشريعية لمنظومة المخلفات نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها بمشاركة دور مجلس النواب للخروج بالقانون بشكل متكامل والذى من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركة عدة وزارات وتم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية 27 محافظة وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لإستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص





تطبيق قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات في ٨ محافظات





كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز إستثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.





تسجيل العمالة الغير المنتظمة من جامعي القمامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي





طبقت وزارة البيئة دمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.





اعتماد البنية التحتية للمحطات الوسيطة وخلايا الدفن ومصانع تدوير المخلفات





تابعت وزارة البيئة تنفيذ مكون البنية التحتية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي و مصانع لتدوير المخلفات والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع









دعم كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط بـ 190 معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة المخلفات





كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعمًا إضافيًا لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ –الغربية–قنا–أسيوط) بعدد (190) معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاوي بمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى عدد (2) محطة وسيطة ثابتة بعد أعمال رفع التراكمات بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف –القليوبية–المنيا–دمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجار إنشاء عدد (9) محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف –أسيوط–قنا–الغربية - الجيزة.





رفع كفاءة ٥ مصانع لتدوير المخلفات بكفر الشيخ والغربية وقنا وغلق مدفن الوفاء والامل





تم استكمال رفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة.









انشاء محطة معالجة للنفايات الطبية بالغربية وتقنين أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية





وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة اعلنت وزارة البيئة عن تركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالي 7 الاف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لعدد (5) مصانع أخرى وجار استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.









اعادة تدوير زيوت المحركات شديدة التلوث علي مستوى الجمهورية





جار معالجة ما يزيد عن ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طنا من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجاري التخلص من حوالي (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عاما.