لقاء الخميسي على مسرح ساقية الصاوى.. الليلة

تحيي الفنانة لقاء الخميسى، لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية اليوم، في السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.













لقاء الخميسى ممثلة مصرية درست فى «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة التي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.











