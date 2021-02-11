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فن

لقاء الخميسي على مسرح ساقية الصاوى.. الليلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:11 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تحيي الفنانة لقاء الخميسى، لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية اليوم، في السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.



لقاء الخميسى ممثلة مصرية درست فى «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة التي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.



كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة، كما قدمت دورا ناجحًا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر. وعام 2012 نجحت في الزوجة الرابعة بدمها الخفيف والمرِح.
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